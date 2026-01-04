Мелоні вважає виправданою операцію США і захоплення Мадуро

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні вважає виправданою операцію США у Венесуелі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Мелоні заявила, що, попри суперечливий характер операції США, у даному випадку бачить підстави говорити про її легітимність.

"Італія, як і ключові міжнародні партнери, ніколи не визнавала самопроголошеної перемоги Мадуро на виборах і засуджувала репресії режиму", – нагадала прем’єрка.

"Італійський уряд вважає, що зовнішнє військове втручання не має бути методом повалення тоталітарних режимів. Але водночас він вважає інтервенцію оборонного характеру, спрямовану проти гібридних атак на власну безпеку, легітимною – як у випадку державних суб’єктів, які сприяють наркоторгівлі", – написала Мелоні.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Ма.

В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.

