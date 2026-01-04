Мелони считает оправданной операцию США и захват Мадуро

Премьер Италии Джорджа Мелони считает оправданной операцию США в Венесуэле.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Мелони заявила, что, несмотря на противоречивый характер операции США, в данном случае видит основания говорить о ее легитимности.

"Италия, как и ключевые международные партнеры, никогда не признавала самопровозглашенной победы Мадуро на выборах и осуждала репрессии режима", – напомнила премьер.

"Итальянское правительство считает, что внешнее военное вмешательство не должно быть методом свержения тоталитарных режимов. Но в то же время оно считает интервенцию оборонительного характера, направленную против гибридных атак на собственную безопасность, легитимной – как в случае государственных субъектов, которые способствуют наркоторговле", – написала Мелони.

Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после того военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро планируют судить.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.

