Трамп каже, що в їхній останній розмові з Путіним про Мадуро не згадували

Новини — Неділя, 4 січня 2026, 10:52 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп сказав, що під час їхньої останньої розмови з правителем РФ Владіміром Путіним у понеділок про венесуельського лідера Ніколаса Мадуро не згадували. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Під час пресконференції на віллі Трампа у Флориді щодо операції США у Венесуелі та захоплення президента Ніколаса Мадуро його запитали, чи Трамп з Путіним згадували про Мадуро у своїй останній телефонній розмові 29 грудня, що тривала понад 2 години. 

Трамп відповів, що вони "зовсім не говорили про Мадуро". 

Також Трамп заявив, що "не в захваті" від Владіміра Путіна, але прагне зупинити війну в Україні.

Нагадаємо, 3 січня Сполучені Штати завдали ударів по Венесуелі та захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину, тепер вони перебувають у Нью-Йорку.

Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою, поки не відбудеться безпечний перехід влади.

