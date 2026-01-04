Трамп говорит, что в их последнем разговоре с Путиным о Мадуро не упоминали

Президент США Дональд Трамп сказал, что во время их последнего разговора с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник о венесуэльском лидере Николасе Мадуро не упоминали.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Во время пресс-конференции на вилле Трампа во Флориде по операции США в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро его спросили, упоминали ли Трамп с Путиным о Мадуро в своем последнем телефонном разговоре 29 декабря, который длился более 2 часов.

Трамп ответил, что они "совсем не говорили о Мадуро".

Также Трамп заявил, что "не в восторге" от Владимира Путина, но стремится остановить войну в Украине.

Напомним, 3 января Соединенные Штаты нанесли удары по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену, теперь они находятся в Нью-Йорке.

Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой, пока не произойдет безопасный переход власти.

