Норвегія: операція США у Венесуелі не відповідає міжнародному праву

У Норвегії назвали операцію США у Венесуелі такою, що не відповідає міжнародному праву – попри всі питання до режиму Мадуро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Ейде зазначив, що події у Венесуелі позначили "серйозну ескалацію" і без того нестабільної ситуації у світі.

Він констатував, що режиму Ніколаса Мадуро бракувало демократичної легітимності, особливо після виборів 2024 року, які засвідчили втрату ним підтримки більшості населення країни.

"Режим ставав все більш авторитарним та відповідальний за розповсюджені й системні порушення прав людини", – зазначив Еспен Барт Ейде.

"Міжнародне право є універсальним і зобов’язуючим для усіх держав. Військова операція США у Венесуелі не відповідає міжнародному праву", – продовжив він.

Глава МЗС Норвегії додав, що мирний перехід до демократичної влади залишається єдиним правильним шляхом для Венесуели і це потребуватиме "інклюзивних політичних процесів" з повагою до прав і прагнень венесуельців.

У європейських столицях здебільшого суперечливо відреагували на події у Венесуелі, вказуючи на сумнівну легітимність Мадуро та репресивний характер його режиму, але водночас наголошуючи на важливості дотримання міжнародного права.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо засудив американську військову операцію у Венесуелі.

Натомість прем’єрка Італії Джорджа Мелоні сказала, що вважає операцію США виправданою у даному випадку.