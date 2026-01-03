Фіцо засудив американські удари по Венесуелі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо засудив американську військову операцію у Венесуелі, назвавши її порушенням міжнародного права.

Відповідну заяву він розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

На думку Фіцо, американська військова операція у Венесуелі є черговим доказом розпаду світового порядку, створеного після Другої світової війни.

"Міжнародне право не діє, військова сила застосовується без мандата РБ ООН, і кожен, хто є великим і сильним, робить що хоче, відстоюючи власні інтереси", – зазначив він.

"Як прем'єр-міністр невеликої країни я мушу рішуче засудити таке порушення міжнародного права, як я це зробив у випадку війни в Іраку, невизнання Косова як суверенної держави, застосування російської військової сили в Україні або оцінки ситуації в Газі", – додав словацький прем'єр.

Він також заявив про інтерес до того, як ЄС відреагує на напад на Венесуелу, "який заслуговує на засудження".

"Або він засудить застосування американської військової сили у Венесуелі і буде таким чином послідовним у своїй позиції щодо війни в Україні, або, як зазвичай, залишиться лицемірним", – зазначив Фіцо.

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.

В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.