Норвегия: операция США в Венесуэле не соответствует международному праву

В Норвегии назвали операцию США в Венесуэле несоответствующей международному праву – несмотря на все вопросы к режиму Мадуро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Эйде отметил, что события в Венесуэле ознаменовали "серьезную эскалацию" и без того нестабильной ситуации в мире.

Он констатировал, что режиму Николаса Мадуро не хватало демократической легитимности, особенно после выборов 2024 года, которые показали потерю им поддержки большинства населения страны.

"Режим становился все более авторитарным и ответственным за распространенные и системные нарушения прав человека", – отметил Эспен Барт Эйде.

"Международное право является универсальным и обязательным для всех государств. Военная операция США в Венесуэле не соответствует международному праву", – продолжил он.

Глава МИД Норвегии добавил, что мирный переход к демократической власти остается единственным правильным путем для Венесуэлы и это потребует "инклюзивных политических процессов" с уважением к правам и стремлениям венесуэльцев.

В европейских столицах преимущественно противоречиво отреагировали на события в Венесуэле, указывая на сомнительную легитимность Мадуро и репрессивный характер его режима, но в то же время подчеркивая важность соблюдения международного права.

Премьер Словакии Роберт Фицо осудил американскую военную операцию в Венесуэле.

В то же время премьер Италии Джорджа Мелони сказала, что считает операцию США оправданной в данном случае.