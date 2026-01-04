Президент Латвії закликав до мирного переходу влади у Венесуелі після захоплення Мадуро

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував ситуацію у Венесуелі після того, як спецпідрозділ сухопутних сил США "Дельта", захопив лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і вивіз його за межі країни.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Рінкевичс заявив, що "незаконний режим Мадуро, заснований на корупції, наркоторгівлі та організованій злочинності", вже давно гнобить венесуельський народ.

"Мирний перехід до законного правління, що відображає волю венесуельського народу та відповідає міжнародному праву, є надзвичайно важливим", – наголосив президент Латвії.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.

Американський президент Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що США керуватимуть Венесуелою доки не забезпечать "незалежний перехід", а Папа Римський Лев XIV закликав Венесуелу залишатися незалежною державою.

