Папа Римський відреагував на операцію Трампа у Венесуелі

Папа Римський Лев XIV закликав Венесуелу залишатися незалежною державою і заявив, що з "душею, сповненою занепокоєння", стежить за розвитком подій захоплення США президента Ніколаса Мадуро та його дружини.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Папа Римський Лев XIV закликав до поваги прав людини і верховенства права, "закріплених" у конституції Венесуели.

"Ми не повинні зволікати з подоланням насильства і вступом на шлях справедливості та миру, гарантуючи при цьому суверенітет країни", – заявив він.

Окрім цього, Папа Римський, який критикував деякі рішення американського президент Дональда Трампа, закликав його не усувати Мадуро з допомогою військової сили.

"Добро улюбленого венесуельського народу має переважати над усіма іншими міркуваннями", – додав понтифік.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.

