Президент Латвии призвал к мирной смене власти в Венесуэле после захвата Мадуро

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал ситуацию в Венесуэле после того, как спецподразделение сухопутных сил США "Дельта" захватило лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезло его за пределы страны.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Ринкевичс заявил, что "незаконный режим Мадуро, основанный на коррупции, наркоторговле и организованной преступности", уже давно угнетает венесуэльский народ.

"Мирный переход к законному правлению, отражающему волю венесуэльского народа и соответствующему международному праву, является чрезвычайно важным", – подчеркнул президент Латвии.

Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что США будут управлять Венесуэлой, пока не обеспечат "независимый переход", а Папа Римский Лев XIV призвал Венесуэлу оставаться независимым государством.

