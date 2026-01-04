Трамп заявив, що США контролюватимуть Венесуелу до стабільної зміни влади

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою доки не забезпечать "незалежний перехід".

Про це він сказав під час пресконференції, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Трамп не надав детальної інформації про те, як саме це буде відбуватися.

"Ми керуватимемо країною доти, доки не зможемо забезпечити безпечний, належний та розсудливий перехід", – сказав американський президент.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.

