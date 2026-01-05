Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье журналистам, что он не верит в нанесение украинской стороной удара по резиденции кремлевского правителя Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава Белого дома сказал, общаясь с медиа на борту президентского самолета.

Трамп отметил, что "что-то произошло вблизи" резиденции Путина, но американские чиновники не обнаружили, что сама резиденция главы Кремля была целью атаки.

"Я не верю, что этот удар состоялся", – заявил президент США, возвращаясь в Вашингтон из Флориды в воскресенье.

Сначала Трамп, казалось, поверил российским обвинениям. Он сказал в прошлый понедельник, что узнал о якобы украинской "атаке" от Владимира Путина, когда разговаривал с ним по телефону, и был "очень разгневан".

Теперь Трамп объяснил свою прошлую реакцию тем, что на тот момент "никто не знал (фактов. – Ред.). "Я имею в виду, что тогда я впервые услышал об этом. Он (Путин) сказал, что его дом атаковали. Мы не верим, что это произошло – после того, как мы имели возможность проверить (российские заявления. – Ред.)", – сказал Трамп.

1 января издание The Wall Street Journal сообщило, что представители национальной безопасности США опровергли утверждение российской стороны о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина.

Украина отрицала проведение такой атаки и назвала обвинения частью российской дезинформационной кампании, направленной на вбивание клина между Киевом и Вашингтоном.