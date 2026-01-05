Трамп настаивает, что Соединенным Штатам нужна Гренландия

Военное вмешательство Вашингтона в Венесуэле вновь разжигало опасения по поводу Гренландии – и президент Дональд Трамп подтвердил, что Соединенным Штатам нужен остров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава Белого дома сказал, общаясь с медиа на борту президентского самолета.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет аннексировать Гренландию, учитывая ее стратегическое расположение в Арктике. 4 января во время полета на борту Air Force One в Вашингтон Трамп повторил эту цель. Также Трамп отдельно подтвердил это в интервью The Atlantic.

"Нам нужна Гренландия с точки зрения ситуации в национальной безопасности. Это чрезвычайно стратегически важно. Просто сейчас Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями. Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Дания не сможет этого сделать (обеспечить безопасность. – Ред.)", – сказал Трамп.

Он обвинил Копенгаген в том, что тот делает недостаточно, чтобы укрепить гренландскую безопасность.

"Вы знаете, что Дания недавно сделала, чтобы усилить безопасность Гренландии? Они добавили еще одну собачью упряжку. Это правда. Они подумали, что это отличный шаг", – сказал президент США.

Трамп также выразил уверенность в том, что Евросоюз заинтересован в том, чтобы США взяли под контроль остров. "Европейскому Союзу нужно, чтобы мы ее (Гренландию) имели, и они это знают", – отметил глава Белого дома.

В интервью The Atlantic Трампа спросили, могут ли действия США в Венесуэле свидетельствовать о готовности принять военные меры для захвата контроля над Гренландией. Трамп ответил, что решать, что означают военные действия США в Венесуэле для Гренландии, должны другие. "Они должны сами это решить. Я действительно не знаю... Но нам, безусловно, нужна Гренландия", – ответил Дональд Трамп.

С момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, как Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается, и что он сам будет решать свое будущее.

Недавно военная разведка Дании впервые охарактеризовала США как потенциальную угрозу безопасности, ссылаясь на политику администрации Трампа.

А Трамп объявил, что назначает губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии. Это вызвало возмущение как в Дании, так и в Гренландии.