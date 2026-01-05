Большинство поляков выступают против налога для модернизации армии

Более половины опрошенных поляков выступают против введения временного налога для финансирования модернизации польской армии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опубликованный в понедельник опрос IBRiS, проведенный по заказу газеты Rzeczpospolita.

В опросе респондентов спросили, следует ли ввести временный налог для финансирования модернизации польской армии в связи с все большей угрозой со стороны России и высокими затратами на оборону.

В целом почти 58% опрошенных считают, что такой налог не должен быть введен. Ответ "скорее нет" указали 30,4% респондентов, а "однозначно нет" – 27,4%.

Положительно оценили эту идею около 32% опрошенных (24,2% "скорее да" и 8,2% "однозначно да").

Остальные 9,1% не имеют сформированного мнения по этому вопросу.

Согласно опросу, больше всего сторонников введения такого налога – среди лиц, поддерживающих правительственную коалицию.

Опрос был проведен 19-20 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что большинство поляков не надеются на окончание войны в Украине в 2026 году.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 30 декабря, что мир в Украине может быть достигнут в течение ближайших недель.