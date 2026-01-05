Орбан просит венгров "предоставить полномочия", чтобы оставить Венгрию без войны

Венгерский премьер Виктор Орбан накануне парламентских выборов 2026 года попросил венгров проголосовать за его партию, чтобы Венгрия не оказалась втянутой в войну.

Об этом Орбан написал в понедельник на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Он анонсировал пресс-конференцию с представителями международной прессы через несколько часов и отметил, что "тем будет много".

"В первые дни этого года мы получили важное напоминание о том, что либеральный мировой порядок распадается. Избрание президента Трампа стало для него смертельным ударом", – написал Орбан, намекая, очевидно, на события в Венесуэле.

Он добавил, что новый мир еще "находится в состоянии становления", а потому венгров ждут "более нестабильные, непредсказуемые и опасные годы".

"В этой ситуации венгерский народ должен выбрать путь в апреле этого года. Один из путей ведет к брюссельскому тупику. Его представляет "Тиса" (оппозиционная партия. – Ред.). В обмен на несколько похлопываний по плечу и иммунитет они пойдут на соглашения с Брюсселем и выполнят все их требования. Они скажут "да" войне, финансированию Украины, поселению мигрантов и гендерной пропаганде", – заявил Орбан.

Вместо этого, по его словам, его партия "Фидес" предлагает венграм путь мира и безопасности.

"Мы не хотим отправлять венгерскую молодежь на фронт и не хотим разрушать страну и венгерскую экономику. У нас есть план и намерение сделать Венгрию победителем стоящей перед нами исторической эпохи. Для этого мы должны прежде всего остаться вне войны. Для этого мы просим венгерский народ предоставить нам полномочия в 2026 году", – добавил Орбан.

По данным агентства Bloomberg, Орбан в случае поражения своей партии "Фидес" на выборах рассматривает вариант переместиться на президентский пост и попытаться изменить законодательство так, чтобы расширить президентские полномочия.

Оппозиционная партия "Тиса" все еще имеет значительное преимущество в опросах над партией Орбана "Фидес", но оно сокращается.

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.