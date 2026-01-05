WP: Трамп отказался поддержать венесуэльскую оппозиционерку из-за Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать лидера демократической оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо, в частности из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира.

Об этом в своей публикации пишет The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Трамп фактически поставил под сомнение перспективы прихода к власти демократической оппозиции Венесуэлы, в частности лауреатки Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо.

"Ей будет очень трудно стать лидером", – сказал Трамп, когда его в субботу спросили о Мачадо, добавив, что она "не имеет поддержки или уважения в стране".

По словам человека, близкого к команде Мачадо, ее соратники, которые в прошлом месяце тайно бежали из Венесуэлы с помощью США, чтобы принять участие в церемонии вручения Нобелевской премии в Норвегии, были удивлены комментарием Трампа.

Один из лидеров венесуэльской оппозиции сказал, что комментарии Трампа были тяжелыми для многих членов оппозиционного движения, но "в каждом переходном периоде приходится глотать горькие пилюли".

Два человека, близкие к Белому дому, сказали, что отсутствие интереса президента Трампа к поддержке Мачадо, несмотря на ее недавние попытки задобрить Трампа, объясняется ее решением принять Нобелевскую премию мира, которую президент открыто стремился получить.

Хотя Мачадо в конечном итоге заявила, что посвящает награду Трампу, ее принятие премии было "самым тяжким грехом", сказал один из собеседников.

"Если бы она отказалась и сказала: "Я не могу ее принять, потому что она принадлежит Дональду Трампу", то сегодня она была бы президентом Венесуэлы", – сказал этот собеседник.

В ходе субботней пресс-конференции Трамп заявил, что США будут "управлять" Венесуэлой, пока не будет достигнут демократический переход власти.

Читайте также: Война на полчаса: как атака США на Венесуэлу показала новую стратегию Трампа