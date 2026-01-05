У Латвії відкинули першу версію про причину пошкодження кабелю у Балтійському морі 

Державна поліція Латвії не знайшла підтверджень зв’язку між пошкодженням оптичного кабелю поблизу міста Лієпая та рухом судна, яке, за першою версією слідства, могло спричинити несправності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив суспільний мовник Латвії LSM.

За даними Державної поліції Латвії, в ніч на понеділок, 5 січня, правоохоронці завершили роботи на судні, яке спочатку підозрювали у можливому пошкодженні кабелю в Балтійському морі.

Поліція оглянула судно та якір, перевірила технічне обладнання та журнали, а також опитала екіпаж.

Отримана інформація не вказує на зв'язок між конкретним судном та пошкодженням оптичного кабелю, повідомили правоохоронці.

Розслідування триває, зокрема з'ясовуються обставини пошкодження кабелю поблизу порту Лієпая.

Раніше повідомлялося, що пошкодження на кабелі виникло через те, що судно, яке рухалося по неактивному тросу, а потім змінило курс на активний трос, пошкодивши його.

Нагадаємо, пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю також розслідують у Фінляндії.

У середу, 31 грудня, поліція затримала вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою в пошкодженні телекомунікаційного кабелю, що проходить через Фінську затоку від Гельсінкі до Естонії.

Нагадаємо, за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.