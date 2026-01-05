В Латвии отвергли первую версию причин повреждения кабеля в Балтийском море

Государственная полиция Латвии не нашла подтверждений связи между повреждением оптического кабеля вблизи города Лиепая и движением судна, которое, по первой версии следствия, могло вызвать неисправности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил общественный вещатель Латвии LSM.

По данным Государственной полиции Латвии, в ночь на понедельник, 5 января, правоохранители завершили работы на судне, которое сначала подозревали в возможном повреждении кабеля в Балтийском море.

Полиция осмотрела судно и якорь, проверила техническое оборудование и журналы, а также опросила экипаж.

Полученная информация не указывает на связь между конкретным судном и повреждением оптического кабеля, сообщили правоохранители.

Расследование продолжается, в частности выясняются обстоятельства повреждения кабеля вблизи порта Лиепая.

Ранее сообщалось, что повреждение на кабеле возникло из-за того, что судно, которое двигалось по неактивному тросу, затем изменило курс на активный трос, повредив его.

Напомним, повреждение подводного телекоммуникационного кабеля также расследуют в Финляндии.

В среду, 31 декабря, полиция задержала грузовое судно Fitburg, которое направлялось из России в Израиль, по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля, проходящего через Финский залив от Хельсинки до Эстонии.

Напомним, за последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.