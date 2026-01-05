Макрон: Франція не схвалює метод, використаний США для повалення режиму Мадуро

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна "не схвалює" "метод, який використовується" для повалення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Про це, як пише "Європейська правда", президент Франції сказав на засіданні кабінету міністрів, повідомляє Le Monde.

За словами речниці французького уряду Мод Брежон, Макрон заявив, що "метод, використаний" Сполученими Штатами для захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, "не був ні підтриманий, ні схвалений" Францією.

"Ми захищаємо міжнародне право та свободу народів", – додала речниця, цитуючи президента Франції.

Він також сказав, що Ніколас Мадуро був "диктатором", і що його відхід є "гарною новиною для венесуельців".

"Франція підтримує народний суверенітет, і цей народний суверенітет був виражений у 2024 році", – заявила Брежон, маючи на увазі результат президентських виборів у Венесуелі, на яких, за переконанням значної частини міжнародної спільноти, переміг кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес Уррутія.

"Якщо має відбутися перехід (влади. – Ред.), то переможець 2024 року повинен відігравати центральну роль", – заявив Макрон, згідно з коментарями, оприлюдненими його речницею.

Емманюеля Макрона критикували за його початкову реакцію на операцію США у Венесуелі. Як повідомлялося, президент Франції констатував, що венесуельці "позбулися диктатури Ніколаса Мадуро і можуть лише радіти з цього приводу", оскільки той узурпував владу і придушував фундаментальні свободи.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.