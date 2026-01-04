Макрон і Мерц відреагували на операцію Трампа у Венесуелі й захоплення Мадуро

Лідери Франції та Німеччини прокоментували блискавичну операцію США у Венесуелі із захопленням президента Ніколаса Мадуро та його дружини.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви лідерів та очільників МЗС з’явилися в їхніх X.

Президент Франції Емманюель Макрон констатував, що венесуельці "позбулися диктатури Ніколаса Мадуро і можуть лише радіти з цього приводу", оскільки той узурпував владу і придушував фундаментальні свободи.

"Майбутній перехід влади повинен бути мирним, демократичним та з повагою до волі венесуельського народу. Ми прагнемо, щоб обраний у 2024 році президент Едмундо Гонсалес Уррутіа міг якнайшвидше забезпечити цей перехід", – зазначив Макрон.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц візначив як позитив для Венесуели кінець правління Мадуро, але нагадав про важливість міжнародного права.

"Мадуро довів свою країну до руїни. Останні вибори були сфальсифіковані. Як і багато країн, ми не визнавали його президентства… Юридична оцінка інтервенції США – складне питання і потребує ретельного аналізу. Міжнародне право залишається керівною основою. На цьому етапі потрібно уникнути політичної нестабільності у Венесуелі", – зазначив він, додавши, що тепер головне – забезпечити перехід влади до демократично обраної.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.

Читайте також Війна на пів години: як атака США на Венесуелу показала нову стратегію Трампа





