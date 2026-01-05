Макрон: Франция не одобряет метод, использованный США для свержения режима Мадуро

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна "не одобряет" "метод, который используется" для свержения режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент Франции сказал на заседании кабинета министров, сообщает Le Monde.

По словам пресс-секретаря французского правительства Мод Брежон, Макрон заявил, что "метод, использованный" Соединенными Штатами для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, "не был ни поддержан, ни одобрен" Францией.

"Мы защищаем международное право и свободу народов", – добавила пресс-секретарь, цитируя президента Франции.

Он также сказал, что Николас Мадуро был "диктатором", и что его уход является "хорошей новостью для венесуэльцев".

"Франция поддерживает народный суверенитет, и этот народный суверенитет был выражен в 2024 году", – заявила Брежон, имея в виду результат президентских выборов в Венесуэле, на которых, по убеждению значительной части международного сообщества, победил кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия.

"Если должен произойти переход (власти. – Ред.), то победитель 2024 года должен играть центральную роль", – заявил Макрон, согласно комментариям, обнародованным его пресс-секретарем.

Эмманюэля Макрона критиковали за его первоначальную реакцию на операцию США в Венесуэле. Как сообщалось, президент Франции констатировал, что венесуэльцы "избавились от диктатуры Николаса Мадуро и могут только радоваться по этому поводу", поскольку тот узурпировал власть и подавлял фундаментальные свободы.

Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после того военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.