У Данії оголосили вирок 18-річному хлопцю зі Швеції за рекрутинг для замовного вбивства

У Данії засудили до багаторічного ув’язнення 18-річного хлопця зі Швеції, якого впіймали на вербуванні виконавців для замовного вбивства у Данії.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Справу щодо зірваних планів замовного вбивства розглядали у суді міста Фредеріксборг. 18-річного юнака зі Швеції впіймали на спробі завербувати когось для замовного вбивства на території Данії. Він спробував шукати кандидатів через месенджер Signal, але натрапив на замаскованого агента поліції, внаслідок чого був викритий і плани злочину зірвалися.

У суді юнак визнав провину. Його засудили до 6,5 років позбавлення волі, а також довічної заборони на в’їзд у Данію.

Випадок став одним з прикладів дедалі масштабнішої проблеми вербування шведських підлітків кримінальними угрупованнями для різних "завдань" на території Данії. На тлі цієї загрози поліція Данії та Швеції посилила співпрацю.

Раніше у 2025 році за спробу вбивства на замовлення засудили 17-річного хлопця зі Швеції.

Восени 2024 року почався суд над хлопцем і дівчиною підліткового віку зі Швеції, яких викрили у підготовці до виконання вбивства у Копенгагені на замовлення злочинного угруповання.

Особи, які влаштували вибухи неподалік посольства Ізраїлю у Копенгагені, також виявилися хлопцями зі Швеції.