В Дании вынесли приговор 18-летнему парню из Швеции за вербовку для заказного убийства

В Дании приговорили к многолетнему заключению 18-летнего парня из Швеции, которого поймали на вербовке исполнителей для заказного убийства в Дании.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Дело о сорванных планах заказного убийства рассматривали в суде города Фредериксборг. 18-летнего юношу из Швеции поймали на попытке завербовать кого-то для заказного убийства на территории Дании. Он попытался искать кандидатов через мессенджер Signal, но наткнулся на замаскированного агента полиции, в результате чего был разоблачен и планы преступления сорвались.

В суде юноша признал вину. Его приговорили к 6,5 годам лишения свободы, а также пожизненному запрету на въезд в Данию.

Случай стал одним из примеров все более масштабной проблемы вербовки шведских подростков криминальными группировками для различных "заданий" на территории Дании. На фоне этой угрозы полиция Дании и Швеции усилила сотрудничество.

Ранее в 2025 году за попытку убийства по заказу осудили 17-летнего парня из Швеции.

Осенью 2024 года начался суд над парнем и девушкой подросткового возраста из Швеции, которых уличили в подготовке к совершению убийства в Копенгагене по заказу преступной группировки.

Лица, устроившие взрывы недалеко от посольства Израиля в Копенгагене, также оказались парнями из Швеции.