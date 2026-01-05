У Німеччині кажуть, що РФ може отримати вигоду з погроз Трампа щодо Гренландії

За словами Агнешки Бруггер, заступниці лідера парламентської фракції німецької Партії зелених, Росія може виграти від погроз президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це Бруггер сказала в інтерв'ю RTL/ntv, передає "Європейська правда".

За її словами, розкол у НАТО є найбільшою мрією Владіміра Путіна.

"Якими будуть наслідки? НАТО базується на принципі: один за всіх, всі за одного", – сказала Бруггер.

"І якщо це перестане бути так, тому що одна, і насправді найпотужніша, держава-член шантажує і атакує іншу таким чином, то НАТО стане історією", – додала вона.

За її словами, це в першу чергу вигідно Кремлю. "Владімір Путін буде найщасливішим від цього, тому що це його найбільша мрія", – додала Бруггер.

Нагадаємо, Трамп під час недільного інтерв'ю журналу The Atlantic про дії США у Венесуелі знову підтвердив бажання контролювати Гренландію.

Свої коментарі щодо Гренландії він повторив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, заявивши, що США потребує контролю над Гренландією.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози щодо острова.

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловили підтримку Данії та Гренландії. На підтримку виступили також країни Балтії.