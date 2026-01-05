В Германии говорят, что РФ может извлечь выгоду из угроз Трампа в отношении Гренландии

По словам Агнешки Бруггер, заместителя лидера парламентской фракции немецкой Партии зеленых, Россия может выиграть от угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Об этом Бруггер сказала в интервью RTL/ntv, передает "Европейская правда".

По ее словам, раскол в НАТО является самой большой мечтой Владимира Путина.

"Какими будут последствия? НАТО основано на принципе: один за всех, все за одного", – сказала Бруггер.

"И если это перестанет быть так, потому что одно, и на самом деле самое мощное, государство-член шантажирует и атакует другое таким образом, то НАТО станет историей", – добавила она.

По ее словам, это в первую очередь выгодно Кремлю. "Владимир Путин будет самым счастливым от этого, потому что это его самая большая мечта", – добавила Бруггер.

Напомним, Трамп во время воскресного интервью журналу The Atlantic о действиях США в Венесуэле вновь подтвердил желание контролировать Гренландию.

Свои комментарии по поводу Гренландии он повторил во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One, заявив, что США нуждается в контроле над Гренландией.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы в отношении острова.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразили поддержку Дании и Гренландии. В поддержку выступили также страны Балтии.