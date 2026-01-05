Сибіга каже, що удар РФ по підприємству США у Дніпрі був навмисним

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський удар по американському підприємству в Дніпрі та наголосив – він був навмисним.

Про це український міністр написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що цілеспрямований російський удар серйозно пошкодив цивільний завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить відомій американській компанії "Bunge".

"Цей напад не був помилкою – він був навмисним. Росіяни неодноразово намагалися завдати удару по цьому об'єкту", – акцентував глава МЗС.

Фото: Telegram

За його словами, Росія систематично атакувала американський бізнес в Україні. Зокрема він нагадав, як минулого року російські удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті, та інші об'єкти.

"Протягом повномасштабної війни приблизно половина членів торгової палати США в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів у різних масштабах", – зазначив Сибіга.

Відтак український міністр наголосив: напади очільника Кремля Владіміра Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повну зневагу до мирних зусиль за лідерства президента США Дональда Трампа.

"Відмова Москви від взаємності у відповідь на конструктивні кроки України до миру має мати свою ціну. Кремль має відчувати, що ця ціна серйозна", – додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада Росія масовано атакувала українські регіони, внаслідок чого зазнала пошкоджень, зокрема, і цивільна інфраструктура.

"Від уламків "Іскандера" пошкоджене посольство Азербайджану. Тоді Азербайджан викликав посла РФ після влучання по території свого посольства у Києві.

Наприкінці вересня російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні. Тоді ж зазнало пошкоджень представництво Європейського Союзу в Україні.