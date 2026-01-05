Сибига говорит, что удар РФ по предприятию США в Днепре был преднамеренным

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал российский удар по американскому предприятию в Днепре и подчеркнул, что он был преднамеренным.

Об этом украинский министр написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Сыбига заявил, что целенаправленный российский удар серьезно повредил гражданский завод по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащий известной американской компании "Bunge".

"Это нападение не было ошибкой – оно было преднамеренным. Россияне неоднократно пытались нанести удар по этому объекту", – подчеркнул глава МИД.

Фото: Telegram

По его словам, Россия систематически атаковала американский бизнес в Украине. В частности, он напомнил, как в прошлом году российские удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники в Закарпатье и другие объекты.

"В ходе полномасштабной войны примерно половина членов торговой палаты США в Украине понесли повреждения или разрушения своих объектов в разных масштабах", – отметил Сибига.

В связи с этим украинский министр подчеркнул: нападения главы Кремля Владимира Путина на американский бизнес и американские интересы в Украине демонстрируют его полное пренебрежение к мирным усилиям под руководством президента США Дональда Трампа.

"Отказ Москвы от взаимности в ответ на конструктивные шаги Украины к миру должен иметь свою цену. Кремль должен чувствовать, что эта цена серьезная", – добавил он.

Напомним, в ночь на 14 ноября Россия массированно атаковала украинские регионы, в результате чего была повреждена, в частности, и гражданская инфраструктура.

"От обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана. Тогда Азербайджан вызвал посла РФ после попадания по территории своего посольства в Киеве.

В конце сентября российский ракетный снаряд повредил посольство Польши в Украине. Тогда же было повреждено представительство Европейского Союза в Украине.