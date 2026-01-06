Трамп допустил еще одну военную операцию против Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп допустил, что США могут провести вторую военную операцию в Венесуэле, если исполняющая обязанности президента Делси Родригес не будет сотрудничать с американскими чиновниками.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", президент США сказал NBC News.

Трамп намекнул, что ожидал необходимости снова отправить в Венесуэлу американские войска, и подчеркнул, что такая возможность не снята.

"Мы готовы это сделать. На самом деле мы ожидали, что придется это сделать", – заявил Дональд Трамп.

Он также назвал группу американских чиновников, которые будут помогать контролировать участие США в делах Венесуэлы. Это госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хэгсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Венс.

"Это группа, в которую входят все. Они обладают всеми необходимыми знаниями и опытом", – сказал он. На вопрос, кто является главным ответственным, Трамп в конце концов ответил: „Я".

Также Трамп подчеркнул, что в Венесуэле не будет новых выборов в течение ближайших 30 дней. "Сначала мы должны наладить ситуацию в стране. Выборы провести невозможно. Народ не имеет возможности голосовать", – сказал Трамп.

Накануне Трамп пригрозил лидеру Венесуэлы Родригес, если она не сделает "то, что нужно".

После того, как в результате спецоперации сил США венесуэльский президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен в Соединенные Штаты для суда по обвинениям в незаконном обороте наркотиков, Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы.

Однако США заявили, что они временно будут управлять страной, пока не будет достигнут демократический переход власти.

