Трамп наполягає, що США не воюють з Венесуелою

Американський президент Дональд Трамп наголосив, що США не є у стані війни з Венесуелою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", президент США сказав NBC News.

"Ні, не перебуваємо", – сказав Трамп, говорячи про те, чи перебувають США у війні з Венесуелою, чийого лідера американські спецпризначенці захопили та вивезли до Нью-Йорка.

"Ми воюємо з людьми, які продають наркотики. Ми воюємо з людьми, які вивозять своїх ув'язнених до нашої країни, вивозять своїх наркоманів і вивозять своїх психічно хворих до нашої країни", – додав глава Білого дому.

Ба більше, за його словами, США можуть субсидувати зусилля нафтових компаній щодо відновлення енергетичної інфраструктури країни – проєкт, який, за його словами, може тривати менш як 18 місяців.

"Я думаю, що ми можемо зробити це швидше, але це буде багато грошей. Доведеться витратити величезну суму грошей, і нафтові компанії витратить їх, а потім вони отримають відшкодування від нас або через доходи", – додав він.

Трамп також допустив, що США можуть провести другу військову операцію у Венесуелі, якщо виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес не співпрацюватиме з американськими посадовцями.

