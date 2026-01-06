Трамп настаивает, что США не воюют с Венесуэлой

Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", президент США сказал NBC News.

"Нет, не находимся", – сказал Трамп, говоря о том, находятся ли США в состоянии войны с Венесуэлой, лидер которой был захвачен американскими спецназовцами и вывезен в Нью-Йорк.

"Мы воюем с людьми, которые продают наркотики. Мы воюем с людьми, которые вывозят своих заключенных в нашу страну, вывозят своих наркоманов и вывозят своих психически больных в нашу страну", – добавил глава Белого дома.

Более того, по его словам, США могут субсидировать усилия нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры страны – проект, который, по его словам, может длиться менее 18 месяцев.

"Я думаю, что мы можем сделать это быстрее, но это будет много денег. Придется потратить огромную сумму денег, и нефтяные компании потратят их, а потом они получат возмещение от нас или через доходы", – добавил он.

Трамп также допустил, что США могут провести вторую военную операцию в Венесуэле, если исполняющая обязанности президента Делси Родригес не будет сотрудничать с американскими чиновниками.

