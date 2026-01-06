СМИ: ЕС представит дополнительные меры для фермеров ради соглашения со странами Южной Америки

Брюссель делает последний рывок, чтобы на этой неделе завершить долгожданное соглашение о торговле между Европейским Союзом и южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

Об этом сообщает издание Politico, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия, как ожидается, опубликует декларацию, направленную на успокоение стран, выступавших против соглашения, перед решающим голосованием в пятницу, сообщили изданию пять чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Хотя содержание декларации еще не известно, некоторые чиновники, которые высказались на условиях анонимности, предположили, что она может содержать заверения относительно выплат европейским фермерам.

Это будет критически важно для восстановления поддержки премьера Италии Джорджи Мелони, которая под давлением мощного сельскохозяйственного лобби своей страны "нажала на тормоза" перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе в прошлом месяце.

Согласно правилам голосования ЕС, для поддержки соглашения, над которым работали четверть века, необходимо так называемое квалифицированное большинство – 15 из 27 стран-членов блока, представляющих 65% его населения. Италия, с ее большим населением, фактически имеет решающий голос.

Новые уступки могут не убедить Францию и Польшу, главных противников соглашения с МЕРКОСУР, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Но без Италии им и их союзникам не хватит голосов, чтобы заблокировать соглашение в пятницу.

Если голосование пройдет успешно, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наконец сможет на следующей неделе вылететь в Парагвай, чтобы подписать соглашение, которое создаст зону свободной торговли для более 700 миллионов человек и отменит пошлины на 90 процентов экспорта ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что Италия готова изменить свою позицию в пользу подписания соглашения.

Премьер Италии Мелони добивалась дополнительных гарантий для сельскохозяйственной отрасли, а также дополнительных средств для фермеров из бюджета ЕС.