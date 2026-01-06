Sky News: виконувачка обов'язків президента Венесуели перебуває під санкціями Британії

Тимчасова виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес з 2020 року перебуває під санкціями Великої Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Колишня віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес була суперечливою фігурою через свою роль у репресивному режимі Мадуро.

Sky News підтвердило, що Велика Британія запровадила проти неї санкції у 2020 році, і вона досі фігурує у списку санкцій.

Лондон запровадив санкції проти Родрігес через її роль у "підриві демократії" у Венесуелі.

"Є достатні підстави підозрювати, що її дії в Президентській комісії, а потім як президента Установчих зборів підірвали демократію та верховенство права у Венесуелі, включаючи узурпацію повноважень Національних зборів та їх використання для нападів на опозицію та перешкоджання її участі в політичному процесі", – йдеться у документі, який цитує видання.

Йдеться про фінансові санкції, зокрема замороження активів. У списку також зазначені й інші члени уряду Мадуро та його наступники. Сам лідер Венесуели у санкційному списку не фігурує.

Після того, як внаслідок спецоперації сил США венесуельський президент Ніколас Мадуро був захоплений і вивезений до Сполучених Штатів для суду за звинуваченнями в незаконному обігу наркотиків, Делсі Родрігес стала тимчасовою президенткою Венесуели.

Однак США заявили, що вони тимчасово керуватимуть країною, поки не буде досягнуто демократичного переходу влади.

Трамп також допустив, що США можуть провести другу військову операцію у Венесуелі, якщо виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес не співпрацюватиме з американськими посадовцями.