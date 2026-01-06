Sky News: исполняющая обязанности президента Венесуэлы находится под санкциями Великобритании

Временная исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес с 2020 года находится под санкциями Великобритании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Бывшая вице-президент Венесуэлы Делси Родригес была противоречивой фигурой из-за своей роли в репрессивном режиме Мадуро.

Sky News подтвердило, что Великобритания ввела против нее санкции в 2020 году, и она до сих пор фигурирует в санкционном списке.

Лондон ввел санкции против Родригес из-за ее роли в "подрыве демократии" в Венесуэле.

"Есть достаточные основания подозревать, что ее действия в Президентской комиссии, а затем в качестве президента Учредительного собрания подорвали демократию и верховенство права в Венесуэле, включая узурпацию полномочий Национального собрания и их использование для нападений на оппозицию и препятствования ее участию в политическом процессе", – говорится в документе, который цитирует издание.

Речь идет о финансовых санкциях, в частности о замораживании активов. В списке также указаны и другие члены правительства Мадуро и его преемники. Сам лидер Венесуэлы в санкционном списке не фигурирует.

После того, как в результате спецоперации сил США венесуэльский президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен в Соединенные Штаты для суда по обвинениям в незаконном обороте наркотиков, Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы.

Однако США заявили, что они временно будут управлять страной, пока не будет достигнут демократический переход власти.

Трамп также допустил, что США могут провести вторую военную операцию в Венесуэле, если исполняющая обязанности президента Делси Родригес не будет сотрудничать с американскими чиновниками.