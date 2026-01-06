Politico: на зустрічі "коаліції рішучих" замовчуватимуть Гренландію, щоб не злити США

Європейські посадовці вважають, що згадка Гренландії на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня може розсердити США, а тому намагатимуться уникнути цього, аби запобігти зриву процесу щодо миру в Україні.

Про це пише видання Politico, пише "Європейська правда".

Погрози Дональда Трампа анексувати Гренландію будуть витати сьогодні в Парижі, де близько 40 лідерів і високопосадовців ЄС зберуться на зустріч "коаліції рішучих", щоб обговорити гарантії безпеки для Києва.

За словами представника Єлисейського палацу, мета зустрічі полягає, зокрема, у поглибленні узгодженості між Україною, Європою та США щодо того, як покласти край війні Росії. У цьому контексті участь США є вирішальною, зазначив представник Єлисейського палацу.

Представник ЄС стверджував, що будь-яка спроба перенести фокус на Гренландію ризикує розпалити гнів Трампа.

Видання зазначає, що під час брифінгу в Єлисейському палаці перед початком заходу не було жодної згадки про погрози Трампа щодо Гренландії – незважаючи на те, що на зустрічі буде присутня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, яка в понеділок попередила, що будь-який американський напад на цю територію означатиме кінець НАТО.

Винесення Гренландії за дужки зустрічі може влаштовувати багатьох європейців, а також американців. Оскільки наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і США на "90 відсотків" наблизилися до остаточної мирної пропозиції, яку можна представити Росії, європейці відчайдушно намагаються уникнути зриву процесу – незалежно від того, що Трамп каже або робить щодо Гренландії.

За словами посадовця ЄС, учасники поступово наближаються до угоди щодо "шести або семи різних документів", що стосуються різних аспектів перемир'я та післявоєнної структури.

Хоча сьогодні не очікується остаточного затвердження документів, лідери ЄС можуть підготувати спільну заяву щодо гарантій безпеки.

Джаред Кушнер та Стів Віткофф будуть особисто присутні на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.