Politico: на встрече "коалиции решительных" будут замалчивать Гренландию, чтобы не злить Трампа

Европейские чиновники считают, что упоминание Гренландии на встрече "коалиции решительных" в Париже 6 января может разозлить США, а потому будут пытаться избежать этого, чтобы предотвратить срыв процесса по миру в Украине.

Об этом пишет издание Politico, пишет "Европейская правда".

Угрозы Дональда Трампа аннексировать Гренландию будут витать сегодня в Париже, где около 40 лидеров и высокопоставленных чиновников ЕС соберутся на встречу "коалиции решительных", чтобы обсудить гарантии безопасности для Киева.

По словам представителя Елисейского дворца, цель встречи заключается, в частности, в углублении согласованности между Украиной, Европой и США относительно того, как положить конец войне России. В этом контексте участие США является решающим, отметил представитель Елисейского дворца.

Представитель ЕС утверждал, что любая попытка перенести фокус на Гренландию рискует разжечь гнев Трампа.

Издание отмечает, что во время брифинга в Елисейском дворце перед началом мероприятия не было ни одного упоминания об угрозах Трампа в отношении Гренландии – несмотря на то, что на встрече будет присутствовать премьер Дании Метте Фредериксен, которая в понедельник предупредила, что любое американское нападение на эту территорию будет означать конец НАТО.

Вынесение Гренландии за скобки встречи может устраивать многих европейцев, а также американцев. Поскольку в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США на "90 процентов" приблизились к окончательному мирному предложению, которое можно представить России, европейцы отчаянно пытаются избежать срыва процесса – независимо от того, что Трамп говорит или делает по Гренландии.

По словам чиновника ЕС, участники постепенно приближаются к соглашению по "шести или семи различным документам", касающихся различных аспектов перемирия и послевоенной структуры.

Хотя сегодня не ожидается окончательного утверждения документов, лидеры ЕС могут подготовить совместное заявление о гарантиях безопасности.

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф будут лично присутствовать на встрече "коалиции решительных" в Париже.