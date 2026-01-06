У барі, який загорівся у новорічну ніч у Швейцарії, не перевіряли пожежну безпеку 5 років

Бар у швейцарському місті Кран-Монтана, де від пожежі у новорічну ніч загинули 40 людей, не проводив перевірок пожежної безпеки з 2019 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTÉ.

Мер міста Кран-Монтана Ніколя Феро на пресконференції заявив, що періодичних перевірок між 2020 і 2025 роками у закладі не проводили.

"Нам дуже шкода. У нас не було жодних ознак того, що перевірки не були проведені", – сказав Феро.

Пожежа у ніч на 1 січня у барі у місті Кран-Монтана забрала життя 40 людей. Ще 116 осіб отримали поранення. Ймовірною причиною пожежі вважають бенгальські вогні на пляшках шампанського, які тримали занадто близько до стелі.

У Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей.

Президент Швейцарії Гі Пармелен назвав цю подію "однією з найгірших трагедій", які пережила країна.

Менеджери бару опинились під кримінальним розслідуванням.