В баре, который загорелся в новогоднюю ночь в Швейцарии, не проверяли пожарную безопасность 5 лет

Новости — Вторник, 6 января 2026, 12:36 — Ольга Ковальчук

Бар в швейцарском городе Кран-Монтана, где от пожара в новогоднюю ночь погибли 40 человек, не проводил проверок пожарной безопасности с 2019 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTÉ.

Мэр города Кран-Монтана Николя Феро на пресс-конференции заявил, что периодических проверок между 2020 и 2025 годами в заведении не проводили.

"Нам очень жаль. У нас не было никаких признаков того, что проверки не были проведены", – сказал Феро.

Пожар в ночь на 1 января в баре в городе Кран-Монтана унес жизни 40 человек. Еще 116 человек получили ранения. Вероятной причиной пожара считают бенгальские огни на бутылках шампанского, которые держали слишком близко к потолку.

В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей.

Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал это событие "одной из худших трагедий", которые пережила страна.

Менеджеры бара оказались под уголовным расследованием.

