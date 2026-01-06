В Єврокомісії розповіли, чи працюватимуть з тимчасовою президенткою Венесуели

Європейський Союз не визнає легітимності тимчасової виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, але співпрацюватимуть з нею для захисту власних інтересів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер на брифінгу.

Гіппер повторила, що влада Венесуели отримала свій мандат "в результаті виборчого процесу, який не врахував волю народу до демократичних змін".

"У цьому випадку ми будемо діяти так, як діяли досі, попри те, що ми не визнали легітимність президента Мадуро, а також президентки Родрігес, але ми будемо підтримувати цілеспрямоване співробітництво з владою Венесуели, щоб захистити наші інтереси та відстояти наші принципи", – заявила речниця Єврокомісії.

Також Гіппер наголосила, що майбутнє Венесуели має вирішуватися за участю всіх суб’єктів, які "віддані демократії", зокрема й опозиції.

"Тому ми наголошували вчора і сьогодні, що майбутнє Венесуели має бути сформоване саме через інклюзивний діалог, який призведе до демократичного переходу, і, отже, включатиме всіх тих суб’єктів, які віддані демократії, а це включає і демократично обраних лідерів опозиції", – додала Гіппер.

Нагадаємо, тимчасова президентка Венесуели перебуває під санкціями ЄС.

Також, як повідомлялося, Родрігес з 2020 року перебуває під санкціями Великої Британії.

За даними ЗМІ, ЦРУ порадило Трампу підтримати колишню віцепрезидентку Венесуели Родрігес замість опозиціонерки Мачадо після того, як США захопили лідера держави Мадуро.