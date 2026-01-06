В Еврокомиссии рассказали, будут ли работать с временным президентом Венесуэлы

Европейский Союз не признает легитимности временной исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, но будут сотрудничать с ней для защиты собственных интересов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер на брифинге.

Хиппер повторила, что власти Венесуэлы получили свой мандат "в результате избирательного процесса, который не учел волю народа к демократическим изменениям".

"В этом случае мы будем действовать так, как действовали до сих пор, несмотря на то, что мы не признали легитимность президента Мадуро, а также президента Родригес, но мы будем поддерживать целенаправленное сотрудничество с властями Венесуэлы, чтобы защитить наши интересы и отстоять наши принципы", – заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Также Хиппер подчеркнула, что будущее Венесуэлы должно решаться с участием всех субъектов, которые "преданы демократии", в том числе и оппозиции.

"Поэтому мы отмечали вчера и сегодня, что будущее Венесуэлы должно быть сформировано именно через инклюзивный диалог, который приведет к демократическому переходу, и, следовательно, будет включать всех тех субъектов, которые преданы демократии, а это включает и демократически избранных лидеров оппозиции", – добавила Хиппер.

Напомним, временный президент Венесуэлы находится под санкциями ЕС.

Также, как сообщалось, Родригес с 2020 года находится под санкциями Великобритании.

По данным СМИ, ЦРУ посоветовало Трампу поддержать бывшую вице-президентку Венесуэлы Родригес вместо оппозиционерки Мачадо после того, как США захватили лидера государства Мадуро.