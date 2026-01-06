Тимчасова президентка Венесуели перебуває під санкціями ЄС

Тимчасова виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес з 2018 року перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп вирішив співпрацювати з Делсі Родрігес, однією з найближчих політичних соратниць авторитарного лідера Ніколаса Мадуро і фактично другою людиною в його режимі.

Це ставить ЄС у незручне становище, оскільки Родрігес підпадає під обмежувальні заходи в рамках режиму санкцій Євросоюзу щодо Венесуели. Вони включають заморожування активів і заборону на в'їзд на територію ЄС. Її ім'я значиться в списку санкцій блоку з червня 2018 року.

Видання звернулось до Єврокомісії з питанням, чи, з огляду на зміну обставин, розглядається питання про виключення Родрігес із режиму санкцій ЄС, однак відповіді поки не отримало.

У понеділок Родрігес була приведена до присяги як виконувачка обов'язків президента Венесуели, і її уряд швидко вжив заходів для утвердження влади. Вулиці Каракаса патрулюють озброєні до зубів силовики та проурядові мотоциклетні банди, кілька журналістів було затримано, а поблизу президентського палацу пролунали постріли, які, за словами одного з посадовців, були спричинені обстрілом силовиками несанкціонованих дронів.

Також, як повідомлялося, Родрігес з 2020 року перебуває під санкціями Великої Британії.

Нагадаємо, США заявили, що вони тимчасово керуватимуть Венесуелою, поки не буде досягнуто демократичного переходу влади.

Трамп також допустив, що США можуть провести другу військову операцію у Венесуелі, якщо Делсі Родрігес не співпрацюватиме з американськими посадовцями.