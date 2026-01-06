Спецслужбы Литвы о письме оппозиционера РФ: такую риторику используют для пропаганды

Департамент государственной безопасности Литвы (VSD) отреагировало на высказывания представителя российской оппозиции Леонида Волкова, который проживает в стране и назвал украинских солдат и чиновников "нацистами".

Об этом пишет Delfi, передает "Европейская правда".

Во вторник, 6 января, Миграционная служба Литвы связалась с Государственной службой безопасности страны для дополнительной "консультации относительно возможной угрозы государственной безопасности и попросила оценить заявления иностранца, появившиеся в открытом доступе".

"Режимы, враждебные к Литве и Украине, могут использовать подобную риторику в своих пропагандистских целях", – заявило Департамент государственной безопасности Литвы в ответ на заявление Волкова.

Речь идет о переписке между Волковым и представительницей Русского добровольческого корпуса в украинской армии, в которой Волков пренебрежительно высказывался о командире Российского добровольческого корпуса Денисе Капустине. В переписке Волков обрадовался "смерти" Капустина.

"В определенном смысле денацификация действительно состоялась. Нацист, который своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды, умер", – написал он.

Он также назвал тогдашнего главу Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова "отвратительным провинциальным политическим технологом".

После того как эти сообщения были опубликованы – Волков извинился за письмо, которое он назвал "эмоциональным и резким", и повторил, что осуждает "неонацистов".

