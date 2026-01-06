РФ запровадила санкції проти 28 громадян Канади і лютує через призначення Фріланд

МЗС РФ оголосило про запровадження персональних санкцій проти 28 громадян Канади і розродилось гнівними заявами через призначення ексглави МЗС Канади Христі Фріланд радницею Володимира Зеленського.

Про це йдеться у повідомленні відомства, передає "Європейська правда"

В МЗС РФ заявили, що санкції проти громадян Канади накладені за участь в організаціях "пробандерівського спрямування" і як відповідь на запроваджені Канадою санкції.

"У відповідь на оголошені раніше офіційною Оттавою неправомірні антиросійські обмеження, в'їзд до Росії закривається на постійній основі для 28 канадських громадян, діяльність яких у структурах і організаціях пробандерівського спрямування спрямована на просування злочинної неонацистської ідеології", – йдеться у повідомленні.

Москва нарікає, що підсанкційні громадяни нібито намагаються зміцнити зв'язки Канади з "найбільш радикальними і непримиренними націоналістичними силами в Україні".

"Додатковим підтвердженням цієї тенденції стало сьогоднішнє призначення колишньої міністерки закордонних справ і віцепрем'єра Канади Христі Фріланд, онуки гітлерівського поплічника Михайла Хомяка, на посаду радника Зеленського з питань економічного розвитку", – заявили в МЗС РФ.

У своїй заяві російське відомство стверджує, що призначення Фріланд є даниною "оскаженілій укронацистській громаді Канади".

Володимир Зеленський 5 січня призначив Христю Фріланд позаштатною радницею з питань економічного розвитку.

Фріланд обіймала впливові посади в уряді Канади майже безперервно з 2015 року, відколи в країні до влади прийшла її Ліберальна партія.

Вона, серед іншого, стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади в уряді експремʼєра Джастіна Трюдо, а згодом – віцепремʼєркою. У період з 2017 по 2019 рік очолювала Міністерство закордонних справ Канади.

У вересні 2025 року Фріланд пішла з уряду і стала спецпредставницею Канади з питань відбудови України.

Канадський прем’єр Марк Карні заявив, що Фріланд має "унікальну кваліфікацію" для роботи на посаді радниці з питань економічного розвитку президента України.