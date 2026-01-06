РФ ввела санкции против 28 граждан Канады и свирепствует из-за назначения Фриланд

МИД РФ объявило о введении персональных санкций против 28 граждан Канады и разродилось гневными заявлениями из-за назначения экс-главы МИД Канады Христи Фриланд советницей Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает "Европейская правда"

В МИД РФ заявили, что санкции против граждан Канады наложены за участие в организациях "пробандеровского направления" и как ответ на введенные Канадой санкции.

"В ответ на объявленные ранее официальной Оттавой неправомерные антироссийские ограничения, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского направления направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии", – говорится в сообщении.

Москва сетует, что подсанкционные граждане якобы пытаются укрепить связи Канады с "наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами в Украине".

"Дополнительным подтверждением этой тенденции стало сегодняшнее назначение бывшего министра иностранных дел и вице-премьера Канады Христи Фриланд, внучки гитлеровского приспешника Михаила Хомяка, на должность советника Зеленского по вопросам экономического развития", – заявили в МИД РФ.

В своем заявлении российское ведомство утверждает, что назначение Фриланд является данью "оголтелой укронацистской общине Канады".

Владимир Зеленский 5 января назначил Христю Фриланд внештатным советником по вопросам экономического развития.

Фриланд занимала влиятельные должности в правительстве Канады почти непрерывно с 2015 года, с тех пор как в стране к власти пришла ее Либеральная партия.

Она, среди прочего, стала первой женщиной на посту министра финансов Канады в правительстве экс-премьера Джастина Трюдо, а затем – вице-премьером. В период с 2017 по 2019 год возглавляла Министерство иностранных дел Канады.

В сентябре 2025 года Фриланд ушла из правительства и стала спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины.

Канадский премьер Марк Карни заявил, что Фриланд имеет "уникальную квалификацию" для работы на должности советника по вопросам экономического развития президента Украины.