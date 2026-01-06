Укр Рус Eng

РФ ввела санкции против 28 граждан Канады и свирепствует из-за назначения Фриланд

Новости — Вторник, 6 января 2026, 16:53 — Иванна Костина

МИД РФ объявило о введении персональных санкций против 28 граждан Канады и разродилось гневными заявлениями из-за назначения экс-главы МИД Канады Христи Фриланд советницей Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает "Европейская правда"

В МИД РФ заявили, что санкции против граждан Канады наложены за участие в организациях "пробандеровского направления" и как ответ на введенные Канадой санкции.

"В ответ на объявленные ранее официальной Оттавой неправомерные антироссийские ограничения, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского направления направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии", – говорится в сообщении.

Москва сетует, что подсанкционные граждане якобы пытаются укрепить связи Канады с "наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами в Украине".

"Дополнительным подтверждением этой тенденции стало сегодняшнее назначение бывшего министра иностранных дел и вице-премьера Канады Христи Фриланд, внучки гитлеровского приспешника Михаила Хомяка, на должность советника Зеленского по вопросам экономического развития", – заявили в МИД РФ.

В своем заявлении российское ведомство утверждает, что назначение Фриланд является данью "оголтелой укронацистской общине Канады".

Владимир Зеленский 5 января назначил Христю Фриланд внештатным советником по вопросам экономического развития.

Фриланд занимала влиятельные должности в правительстве Канады почти непрерывно с 2015 года, с тех пор как в стране к власти пришла ее Либеральная партия.

Она, среди прочего, стала первой женщиной на посту министра финансов Канады в правительстве экс-премьера Джастина Трюдо, а затем – вице-премьером. В период с 2017 по 2019 год возглавляла Министерство иностранных дел Канады.

В сентябре 2025 года Фриланд ушла из правительства и стала спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины.

Канадский премьер Марк Карни заявил, что Фриланд имеет "уникальную квалификацию" для работы на должности советника по вопросам экономического развития президента Украины.

Россия Канада санкции
