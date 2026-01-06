У компанії KLM закінчується рідина для видалення льоду з літаків в Амстердамі

Нідерландська авіакомпанія KLM заявила у вівторок, що у неї закінчується рідина для видалення льоду з літаків в аеропорту "Схіпхол" в Амстердамі, де через холодну погоду за останні п'ять днів було скасовано тисячі рейсів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

KLM повідомила, що її 25 вантажівок для розморожування літаків безперервно працюють в Амстердамі, її головному хабі, споживаючи близько 85 000 літрів на день суміші підігрітої води та гліколю, яку вона використовує для очищення літаків, що вилітають, від снігу та льоду перед зльотом.

"З п'ятниці KLM цілодобово проводить антиобледеніння літаків в аеропорту "Схіпхол", використовуючи антиобморожувальну рідину, яка доставляється щодня", – повідомило голландське відділення авіаційної групи Air France-KLM.

"Через поєднання екстремальних погодних умов і затримок у постачанні від постачальника запаси вичерпуються. Ця проблема зараз поширена по всій Європі", – додало воно.

KLM повідомила, що співробітники були відправлені до постачальника в Німеччині, щоб забрати більше антиобморожувальної рідини, і що вона не може назвати конкретні терміни, коли запаси можуть вичерпатися, якщо вони не будуть поповнені.

"Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", – сказала речниця KLM Аноешка Аспеслаг.

Тим часом аеропорт "Схіпхол" повідомив, що у нього все ще є достатні запаси іншого типу антиобморожувальної рідини, яку він використовує для видалення льоду та снігу з злітно-посадкових смуг.

KLM скасувала щонайменше 300 рейсів у вівторок до та з Амстердама, де вона є найбільшим оператором.

Очікується, що зимові умови в Нідерландах збережуться в найближчі дні, а в середу вранці прогнозуються сильні снігопади та сильний вітер.

Як повідомлялося раніше, 5 січня через снігопад у Нідерландах не курсували міжнародні поїзди Eurostar.

Зимова буря порушила авіаперевезення та залізничний рух також у Британії.

У литовській столиці Вільнюсі снігопад також призвів до масштабних скасувань рейсів, його називають найбільшим за останні 15 років.