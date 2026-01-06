У компании KLM заканчивается жидкость для удаления льда с самолетов в Амстердаме

Нидерландская авиакомпания KLM заявила во вторник, что у нее заканчивается жидкость для удаления льда с самолетов в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме, где из-за холодной погоды за последние пять дней было отменено тысячи рейсов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

KLM сообщила, что ее 25 грузовиков для размораживания самолетов непрерывно работают в Амстердаме, ее главном хабе, потребляя около 85 000 литров в день смеси подогретой воды и гликоля, которую она использует для очистки вылетающих самолетов от снега и льда перед взлетом.

"С пятницы KLM круглосуточно проводит антиобледенение самолетов в аэропорту "Схипхол", используя антиобледенительную жидкость, которая доставляется ежедневно", – сообщило голландское отделение авиационной группы Air France-KLM.

"Из-за сочетания экстремальных погодных условий и задержек в поставках от поставщика запасы исчерпываются. Эта проблема сейчас распространена по всей Европе", – добавило оно.

KLM сообщила, что сотрудники были отправлены к поставщику в Германии, чтобы забрать больше антиобледенительного раствора, и что она не может назвать конкретные сроки, когда запасы могут иссякнуть, если они не будут пополнены.

"Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло", – сказала пресс-секретарь KLM Аноешка Аспеслаг.

Между тем аэропорт "Схипхол" сообщил, что у него все еще есть достаточные запасы другого типа антиобморожной жидкости, которую он использует для удаления льда и снега с взлетно-посадочных полос.

KLM отменила не менее 300 рейсов во вторник в и из Амстердама, где она является крупнейшим оператором.

Ожидается, что зимние условия в Нидерландах сохранятся в ближайшие дни, а в среду утром прогнозируются сильные снегопады и сильный ветер.

Как сообщалось ранее, 5 января из-за снегопада в Нидерландах не курсировали международные поезда Eurostar.

Зимняя буря нарушила авиаперевозки и железнодорожное движение также в Британии.

В литовской столице Вильнюсе снегопад также привел к масштабным отменам рейсов, его называют крупнейшим за последние 15 лет.