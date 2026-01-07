Президент Румунії після Парижа заявив про готовність посилити безпеку в Чорному морі

Президент Румунії Нікушор Дан розповів, який внесок готова зробити його країна для підтримання миру в Україні після припинення вогню.

Про це він написав у соцмережі Х після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі, передає "Європейська правда".

Дан взяв участь у зустрічі "коаліції рішучих", яка пройшла 6 січня у французькій столиці.

"Ми домовилися про необхідність продовження підтримки України та надання надійних гарантій безпеки, щоб запобігти новій війні в нашому регіоні", – зазначив президент Румунії.

Він наголосив, що мирні переговори вийшли на критичну стадію.

Відтак президент Румунії зазначив, що його країна готова зробити свій внесок шляхом продовження підтримки України та посилення безпеки в Чорному морі.

"Наша спільна мета – досягти справедливого і тривалого миру на основі поваги до міжнародного права", – підсумував Дан.

Як писали, за підсумками "коаліції рішучих" прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна не буде відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що після завершення війни його країна надасть авіацію і флот для збереження миру в Україні.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про готовність надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ.

Також члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.