Президент Румынии после Парижа заявил о готовности усилить безопасность в Черном море

Президент Румынии Никушор Дан рассказал, какой вклад готова сделать его страна для поддержания мира в Украине после прекращения огня.

Об этом он написал в соцсети Х после встречи "коалиции решительных" в Париже, передает "Европейская правда".

Дан принял участие во встрече "коалиции решительных", которая прошла 6 января во французской столице.

"Мы договорились о необходимости продолжения поддержки Украины и предоставления надежных гарантий безопасности, чтобы предотвратить новую войну в нашем регионе", – отметил президент Румынии.

Он подчеркнул, что мирные переговоры вышли на критическую стадию.

Поэтому президент Румынии отметил, что его страна готова внести свой вклад путем продолжения поддержки Украины и усиления безопасности в Черном море.

"Наша общая цель – достичь справедливого и длительного мира на основе уважения к международному праву", – подытожил Дан.

Как писали, по итогам "коалиции решительных" премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна не будет отправлять своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что после завершения войны его страна предоставит авиацию и флот для сохранения мира в Украине.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с РФ.

Также члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.