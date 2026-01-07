Президент Фінляндії вважає, що США переслідують власні інтереси у Венесуелі

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що стратегія національної безпеки США передбачає, що країна буде відігравати ще більш активну роль у регіоні та дотримуватися власних інтересів – це те, що, на його думку, США роблять зараз у Венесуелі.

Про це він сказав під час пресконференції у Парижі ввечері 6 січня, його цитує Yle, пише "Європейська правда".

На думку Стубба, наразі США вузько переслідують власні інтереси у Венесуелі.

Він наголосив, що нова стратегія національної безпеки США передбачає, що країна буде відігравати ще більш активну роль у регіоні та суворо дотримуватися власних інтересів

"І зараз вона реалізує цю політику у Венесуелі", – акцентував президент Фінляндії.

Стубб визнав, що адміністрація лідера країни Ніколаса Мадуро була жорстокою і недемократичною.

"Водночас нам потрібно відійти від дрібних деталей і подивитися на ситуацію в цілому. Нехтування міжнародним правом в одному місці призводить до того ж самого в іншому. Хвильовий ефект від таких випадків, як у Венесуелі, може бути величезним і непередбачуваним. Ми рухаємося до більш небезпечного світу", – вважає він.

Відтак Стубб закликав повернутися до загальних правил, таких як повага до суверенітету держав, територіальної цілісності та прав людини.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Писали, що Трамп відмовився підтримати лідерку демократичної опозиції Венесуели Марію Коріну Мачадо, зокрема через її рішення прийняти Нобелівську премію миру.

На думку прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, єдиною метою Вашингтона є зміна уряду та "привласнення енергетичних ресурсів".

