Президент Финляндии считает, что США преследуют собственные интересы в Венесуэле

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стратегия национальной безопасности США предусматривает, что страна будет играть еще более активную роль в регионе и придерживаться собственных интересов – это то, что, по его мнению, США делают сейчас в Венесуэле.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Париже вечером 6 января, его цитирует Yle, пишет "Европейская правда".

По мнению Стубба, сейчас США узко преследуют собственные интересы в Венесуэле.

Он отметил, что новая стратегия национальной безопасности США предусматривает, что страна будет играть еще более активную роль в регионе и строго придерживаться собственных интересов

"И сейчас она реализует эту политику в Венесуэле", – акцентировал президент Финляндии.

Стубб признал, что администрация лидера страны Николаса Мадуро была жестокой и недемократической.

"В то же время нам нужно отойти от мелких деталей и посмотреть на ситуацию в целом. Пренебрежение международным правом в одном месте приводит к тому же самому в другом. Волновой эффект от таких случаев, как в Венесуэле, может быть огромным и непредсказуемым. Мы движемся к более опасному миру", – считает он.

Поэтому Стубб призвал вернуться к общим правилам, таким как уважение к суверенитету государств, территориальной целостности и прав человека.

Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после того военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Писали, что Трамп отказался поддержать лидера демократической оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо, в частности из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира.

По мнению премьер-министра Испании Педро Санчеса, единственной целью Вашингтона является смена правительства и "присвоение энергетических ресурсов".

