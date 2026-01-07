Премьер Литвы хочет выгнать из страны оппозиционера РФ после слов о Капустине и Буданове

Премьер Литвы Инга Ругинене говорит, что высказывания российского оппозиционера Леонида Волкова о командире Русского добровольческого корпуса (РДК) Денисе Капустине и украинских должностных лицах неприемлемы, и надеется, что его вид на жительство в Литве будет аннулирован.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила журналистам в среду, ее слова приводит LRT.

По словам Ругинене, такие высказывания неприемлемы, и "такой человек не должен оставаться в Литве".

"ДГБ (Департамент государственной безопасности) проводит расследование, и после этого расследования Департамент миграции даст свои оценки. Очень надеюсь, что расследование будет детальным, и мы в будущем сможем избежать как подобных высказываний, так и людей, которые позволяют себе такие высказывания", – заверила Ругинене.

Волков, как бывший соратник одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, имеет временный вид на жительство в Литве.

Законы Литвы предусматривают, что временный вид на жительство может быть аннулирован, если проживание иностранца в Литве представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью людей.

Возмущение вызвала обнародованная в понедельник переписка с Волковым, который проживает в Литве. На скриншоте, распространившемся в интернете, видно, как оппозиционер радуется убийству Дениса Капустина – командира РДК.

"Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским "корпусом" решал мутные задачи мерзкого деревенского политтехнолога Буданова", – писал Волков.

"Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак, сядет Буданов и все остальное пропагандистское лицемерное воровство. И тогда у Украины появится шанс победить. А пока она делает ставку на капустных, ей ничего не светит", – утверждал он.

Департамент миграции Литвы обратился в ДГБ за дополнительной консультацией относительно возможной угрозы национальной безопасности и с просьбой дать оценку высказываниям Волкова, появившимся в публичном пространстве.

Лидер литовской популистской партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис считает, что Волкову следует отменить вид на жительство в Литве.